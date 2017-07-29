29.07.2017 22:04:18

Beşiktaş'ta iki rekortmen bir ara'da

Süper Lig'de gol yememe rekoru kıran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile La Liga gol yememe rekorunu elinde bulunduran siyah-beyazlıların eski kalecisi Abel Resino bir araya geldi.



Beşiktaş'ın bugün yapılan antrenmanında ilginç bir olay yaşandı. Süper Ligi'nde kaleci olarak gol yememe rekorunu 1112 dakikayla elinde bulunduran siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş ile La Liga'nın gol yememe rekorunu 1275 dakikayla elinde bulunduran Beşiktaş'ın eski kalecisi Abel Resino sabah antrenmanı sonrası bir araya geldi.



Aynı zamanda Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Miguel Montanana'nın da arkadaşı olan eski kaleci Resino, Şenol Güneş ile sohbet etti.