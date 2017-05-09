10.05.2017 06:14:38

Beşiktaş'ta gümüşçü dükkanında soygun

Polis, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Beşiktaş'ta bir gümüşçü dükkanından yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, maskeli 5 kişi Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi'ndeki gümüşçü dükkanına girdi.

Kepenk ve kilitler ile camekanı kırdığı öne sürülen şüpheliler, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyasını çalarak bir araçla kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Polis, kaçan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.