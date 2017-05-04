04.05.2017 22:50:12

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyaz futbolcuların taktik çalışma yaptığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenmanda top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, derbi maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.