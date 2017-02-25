26.02.2017 09:39:26

Beşiktaş'ta derbi 11'i netleşiyor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş'in belirlediği ilk 11 netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray derbisinin 11'i netleşmeye başladı.

Ntv Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda sakatlık yaşayan Necip Uysal ve cezalı Dusko Tosic, Türk Telekom Arena'daki maçta forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Mitrovic ve Adriano ise takımdaki yerlerini alabilecek.

Kaleyi yine Fabri'ye emanet edecek olan teknik direktör Şenol Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic ve Adriano'yu sahaya sürmeyi planlıyor.

Hücum hattının ise Babel, Quaresma ve Cenk'ten oluşması bekleniyor.

Güneş'in kararsızlık yaşadığı bölge ise orta saha. Hapoel Beer Sheva maçında dinlendirdiği Hutchinson-Oğuzhan-Talisca üçlüsü üzerinde duran tecrübeli teknik adam, farklı bir tercihte de bulunabilir. Beşiktaş Teknik Direktörü'nun, Galatasaray'ın Selçuk-de Jong-Sneijder üçlüsüne karşı Talisca'yı yedek bekletip, Gökhan İnler'e forma vermesi sürpriz olmaz.

Şenol Güneş derbi öncesi yapılacak son antrenmanda kadroyla ilgili kararını verip, ilk 11'ni kesin olarak belirleyecek.