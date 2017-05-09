09.05.2017 22:24:52

Beşiktaş'ta Bursa hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk idmanında siyah-beyazlı oyuncular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe müsabakasında ilk 11'de oynayan Oğuzhan Özyakup, koşu ve pas çalışması sonrası antrenmanı tamamladı.

Çift kale maçta turuncu takımı yenen beyaz ekibin oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet görüntüsü verdi.

ATIBA HUTCHINSON KOŞTU

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Atiba Hutchinson, takımdan ayrı koştu. Takımının antrenmana çıkmasından bir süre sonra sahaya gelen Hutchinson, koşu ve yürüyüşün ardından idmanı tamamladı.

DEMBA BA VE TOLGAY ARSLAN KATILMADI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Demba Ba ile Tolgay Arslan, çalışmada yer almadı. Demba Ba'nın kaval kemiği zarında ağrısı bulunduğu bildirilirken, Fenerbahçe mücadelesinde sakatlanan Tolgay Arslan'ın ise kasık adalesinde zorlanma olduğu için çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Kalça adalesinde zorlanma bulunan Atınç Nukan da takımdan ayrı bireysel çalıştı. Anderson Talisca ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Beşiktaş, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.