17.07.2017 12:42:21

Beşiktaş'ta acı bekleyiş

3 gün önce Beşiktaş Arnavutköy'de serinlemek için boğaza dalan ve akıntıya kapılıp kaybolan Yıldırım'ın aranmasına bugünde devam edildi. Yıldırım ailesinin sahildeki acılı bekleyişi ise sürüyor.

15 Temmuz günü arkadaşları ile birlikte Beşiktaş Arnavutköy'de denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, kısa süre sonra akıntıya kapılıp denizde kaybolmuştu. Esenler'de İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu öğrenilen Yıldırım'ın aranmasına bugünde devam edildi. İstanbul Boğazı açıklarında yapılan aramalarda dalgıç polisleri ve sahil güvenlik botlarının aramaya dahil olduğu görüldü.



Ailenin gözü yaşlı bekleyişi sürüyor



Aramaların yoğunlaştırılmasını isteyen baba Memduh Yıldırım, "Çocuğum çok yüzme bilmiyordu. Burada boğulan çokmuş. Buraya akıntı burnu diyorlarmış. 15 Temmuz günü gelmişler buradan da mitinge geçeceklermiş ama nasip olmadı. Buraya aslında bir korkuluk demiri yapılması lazım. Başkalarının canı yanmasın. Ben çocuğumdan umudumu kestim ama cenazesini de alamıyorum" dedi.



Anne Kezban Yıldırım ise yetkililerden oğlunun bulunması için yardım beklediğini ifade ederek "Çok perişanız bir 3 gündür. Telefon ile görüşmüştüm o gün ben Ankara'ya gitmiştim. Çok iyiydi herkes severdi sayardı" diye konuştu.



Ağabey Tuncay Yıldırım ise, "Serinlemek için deniz fenerinin olduğu yerden dalmışlar. Devletimizden çok büyük yardım bekliyorum. 15 Temmuz akşamında köprüye gideceklerdi miting için ama kardeşim gelemedi" dedi.