20.07.2017 08:02:12

Beşiktaş, Schalke 04'e 3-2 mağlup oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ile Çin'in Zhuhai kentinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk devresinde Beşiktaş topa daha çok sahip olan taraftı. Cenk ve Tolgay'ın gole yaklaştığı ilk devreyi Schalke 04, Harit'in 42. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Schalke 04, 56. dakikada Hemmerich ve 63. dakikada Konoplyanka'nın golüyle 3-0 öne geçti. 67. ve 75. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle fark 1'e indi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Schalke 04 maçtan 3-2 galip ayrıldı.