07.02.2017 19:50:29

Beşiktaş, Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alna açıklama şu şekilde:"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.Buna göre oyuncuya:2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."