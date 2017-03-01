01.03.2017 21:05:36

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Spor Toto 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçında Futbol Disiplin Talimatı'nın yanı sıra Özel Müsabaka Turnuva Talimatı ve Yayın Talimatı'na uyulmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Siyah-beyazlı takımla hazırlık maçında karşılaşan Sancaktepe Belediyespor'un da Futbol Disiplin, Özel Müsabaka ve Turnuva talimatlarına uygun davranılmaması dolayısıyla kurula sevki kararlaştırıldı.

Beşiktaş, daha önce de Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı maçın ardından PFDK'ya sevk edilmişti.