10.02.2017 23:15:05

Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı iddiası

Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'ı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

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Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'ı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.Yetkili kaynaklardan dinilen bilgilere göre maçın ardından İstanbul'a gitmek üzere Karabük'ten hareket eden Beşiktaş takım otobüsünün Üçevler mevkiinde dış güvenlik camı çatladı ve bunun üzerine otobüs durdu. Çevik Kuvvet ekiplerinin otobüsün durduğu geniş ve düz arazinin bulunduğu alanda kişi veya kişilere rastlayamadığı öğrenildi.Otobüs camının çift cam olduğu ve güvelik camının çatladığını tespit eden ekipler olay ilgili tutanak tutarken, camın neden çatladığı araştırılıyor.