24.02.2017 18:16:58

Beşiktaş Mahallesi Bayan Spor Merkezi 8 Mart'ta kadınların hizmetine sunulacak

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından yapım çalışmaları devam eden Beşiktaş Mahallesi Spor Merkezinin 8 Mart'ta kadınların hizmetine sunulacağını belirtti.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından yapım çalışmaları devam eden Beşiktaş Mahallesi Spor Merkezinin 8 Mart'ta kadınların hizmetine sunulacağını belirtti.Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Beşiktaş Mahallesi için müjdeli bir haber verdi. Bilecik Belediyesi olarak şehri birçok noktada imar ve ihya etmeye devam ettiklerini belirten Yağcı, 'Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin birçok noktasında insanımız için güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimize daha çok önem veriyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Beşiktaş Mahallesindeki sakinlerimize güzel bir eseri hediye edeceğiz. Yapım çalışmaları büyük bir hızla devam eden Beşiktaş Mahallesi Spor Merkezimizi 8 Mart'a kadar bitirerek, kadınlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Mahalle sakinlerimiz burada sportif aktivitelere başta olmak üzere birçok etkinliği yapabilecek. Şimdiden mahallemiz ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.