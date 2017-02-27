27.02.2017 17:23:41

Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlık Merkezi protokolü imzalandı

Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlık Merkezi protokolü imzalandı.

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Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlık Merkezi protokolü imzalandı.İmzalanan protokol ile Beşiktaş Mahallesi sakinleri sağlık alanında güzel ve verimli bir hizmete sahip olacak. İlk etapta 2 sağlık personeli ile hizmete girecek olan Aile Sağlık Merkezi, yaklaşık 8 bin kişilik nüfusa sahip Beşiktaş Mahallesinde hizmet verecek. Mekânsal ve fiziki anlamdaki katkının Bilecik Belediyesi tarafından karşılandığı Aile Sağlık Merkezi, için Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındı. Nisan ayının ortasında hizmete girecek olan Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, tam donanımlı yapısı ve teknolojik imkanları ile mahalle sakinlerine hizmet verecek. Alt yapı ve diğer alanlardaki işlemlerin Bilecik Belediyesi tarafından yapılan Aile Sağlık Merkezi, hizmet vermek üzere İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne devri yapıldı."Mahalle sakinlerimizi güvenli ve hızlı sağlık imkanı ile buluşturacağız'Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, imzalan protokol hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Yağcı, "Öncelikle bütün şehir insanımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam geçirmelerini Cenabı Allah'tan diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak şehir insanımızın birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da güzel ve hızlı hizmete kavuşması için gayret gösteriyoruz. Hürriyet, Beşiktaş ve Bahçelievler Mahallemizde daha önce sağlık alanında eksiklikler vardı. Geçtiğimiz aylarda Hürriyet Mahallemize sağlık alanında güzel bir adım atarak, Mahalle Konağımızın altında Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete sunmuştuk. Bahçelievler Mahallesinde de bu anlamda bir eksiklik vardı. Bugün Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile Beşiktaş Mahallesi sakinlerimizi Aile Sağlığı Merkezi ile buluşturuyoruz. Yine belediyemiz tarafından Beşiktaş Mahallesinde ikamet eden hanımefendiler için Beşiktaş Mahallesi Spor Merkezi'mizi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmamız ile birlikte Beşiktaş Mahallemiz gerçekten çok güzel iki proje ile buluşmuş olacaklar. Sağlık Merkezinin mekânsal ve fiziki anlamdaki çalışmalarını belediye olarak bizler yaptık. Aile Hekimi ve sağlık personeli ile insanlarımıza sağlık hizmeti kısmını da Halk Sağlığı Merkezimiz yerine getirecek. En kısa zamanda İnşallah bu güzel hizmeti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen dönemlerde ise bu güzel uygulamayı Bahçelievler ve diğer Mahallelerimize de kazandırmayı düşünüyoruz. Şimdiden bütün hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Ömer Balcı ise, iki kurum arasında çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, yaptığı katkılar dolayısıyla Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.Hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Sağlık Müdürü Balcı tarafından imzalandı.