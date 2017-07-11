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''Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz''
11.07.2017 18:12:15

''Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz''

Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirerek, ''Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz'' dedi.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Asbaşkan ve Basın sözcüsü Bora Terzioğlu, ilk maçta geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile deplasmanda oynayacaklarını ve takımın bu mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılacağına inandıklarını söyledi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN İYİ BİR SONUÇLA AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bora Terzioğlu, kura çekimini değerlendirerek, "İlk haftayı geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile oynayacağız. İlk hafta oldu ama Süper Lig'de bulunan 18 takımın hepsi iyi takımlar. Hepsi iyi transferler yaptı ve iyi hazırlanıyorlar. Biz doğrudan Avrupa'ya gidecek bir yerde konumlanmak istiyoruz. Bu nedenle Beşiktaş maçından iyi sonuçlar almak istiyoruz. Yeni sezon çalışmaları çok iyi gidiyor. Beşiktaş maçından takımın iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 YA DA 2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Yeni sezon kampından önce transferlerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Terzioğlu, "Kampta oyuncular güzel bir uyum sağladı. Uyum daha da iyi duruma gelecek. Takımın iskeletini oluşturduk. Avusturya kampı öncesi teknik heyetin ve yönetimin gerekli görmesi halinde 1 ya da 2 takviye yapabiliriz. Güzel bir sezon olacağına inanıyoruz. Bütün futbolculara sakatlığı az olan mümkünse olmayan bir sezon diliyoruz" diye konuştu.

"ALANYASPOR MAÇI CENTİLMENCE GEÇSİN İSTİYORUZ"

Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, ligin 17. haftasında sahalarında oynayacakları Antalya derbisi için de şunları söyledi:

"Geçen sene Alanyaspor ile ikinci haftada oynadık. Bu yıl ise ilk yarının son maçında oynayacağız. İki takım için de centilmence bir maç geçmesini diliyoruz."


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