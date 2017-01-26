26.01.2017 13:35:39

Beşiktaş Kayseri yerine Adana'ya indi

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle Adana'ya iniş yaptı

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Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle Adana'ya iniş yaptı.Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen Beşiktaş'ı taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, havalimanının çıkış yaptı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişmek için yola çıkan Beşiktaş takımının otobüsüne polis eskortu eşlik ediyor.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)