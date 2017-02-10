10.02.2017 21:04:01

Beşiktaş, Karabük'te şok yaşadı: 2-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşılaştı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI



Mücadelenin ilk bölümü oldukça kısır geçti ve iki takım da orta alan birbirine üstünlük kurma mücadelesi verdi. İlk yarının sonlarına doğru kanatlardan etkili olmaya çalışan siya-beyazlılar net poziyonlar üretemeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

KARABÜK İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayaşan Karabükspor golü de erken buldu. 50. dakikada, Ceyhun'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zec aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekip bu golle de kalmadı. 75'de kullanılan serbest vuruştan sonra Yevhen Seleznyov kafayla topu ağlara gönderdi ve Karabükspor farkı 2'ye çıkardı.

ABOURBAKAR'IN GOLÜ YETMEDİ

Kalan bölümde siyah-beyazlı ekip baskısını artırdı. Özellikle savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışan Kartal golü de Atiba'nın savunma arkasına attığı pasta Aboubakar'ın vuruşuyla buldu.

Ancak kalan dakikalarda Karabükspor savunmada adeta etten bir duvar ördü ve Beşiktaş'a başka gol imkanı tanımadı ve mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 20. haftayı 44 puanla kapadı. Karabükspor ise 27 puana yükseldi.

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