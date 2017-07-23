23.07.2017 19:04:58

Beşiktaş İspanya'ya gitti

Beşiktaş, yurt dışı kamp çalışmaları için İspanya'ya gitti.



Çin programını tamamladıktan sonra 3 gün izin yapan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı ve 12.00'de Anadolu Jet'e ait Beşiktaş armalı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İspanya'ya gitti. Malaga'ya uçakla 4,5 saatlik yolculuğun ardından ulaşacak olan siyah-beyazlılar, ardından 1 saatlik otobüs yolculuğuyla Marbella'ya geçecek. İspanya kampında tüm futbolcular yer alacak. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, bu akşam antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.



İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak olan siyah-beyazlıların maç programı şöyle:



25 Temmuz Salı



TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid



Marbella Stadı



27 Temmuz Perşembe



TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas



Marbella Stadı



30 Temmuz Pazar



TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis



Mirador Stadı