26.01.2017 13:23:46

Beşiktaş'ın uçağı Adana'ya zorunlu iniş yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 18.00'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafileyi taşıyan uçak Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle Adana'ya iniş yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 18.00'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafileyi taşıyan uçak Kayseri'deki kötü hava koşulları nedeniyle Adana'ya iniş yaptı.Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen Beşiktaş'ı taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, havalimanının çıkış yaptı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişmek için yola çıkan Beşiktaş takımının otobüsüne polis eskortu eşlik ediyor.