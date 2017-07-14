14.07.2017 14:41:28

Beşiktaş'ın teklifini kabul etti!

Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan Beşiktaş yönetiminin listesindeki ikinci isim Andre Pierre Gignac.

Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Fransız oyuncu için görüşmeler bir süre önce başlamıştı. Tigres ile bonservis bedeli konusunda 4 milyon euro'ya el sıkışan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcudan da olumlu yanıtı aldı.

Beşiktaş'a transfer olmak istediğini yönetime aktaran Gignac, kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlılar'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu arada Beşiktaş, Vincent Aboubakar defterini de tamamen kapatmadı. Yönetimin, Babacar ve Gignac transferlerinin resmiyet kazanmaması halinde Aboubakar için son bir hamle daha yaparak; Porto ve Lorient kulüpleriyle masaya oturacağı iddia edildi..