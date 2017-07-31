31.07.2017 18:35:48

Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı belli oldu!

Beşiktaş, Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak düşünülen Şenol Güneş ile ilgili kararını açıkladı.

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

''İKİ TAKIM ÇALIŞTIRMASI DOĞRU OLMAZ''

Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayabilir.

FİKRET ORMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli takımı çalıştırma konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelişini şu sözlerle açıkladı:

"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE RET

BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, TFF'nin Şenol Güneş'e Milli Takım teknik direktörlüğü için yaptığı teklifi geri çevirdi.