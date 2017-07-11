SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Beşiktaş'ın kaptanlarından çarpıcı açıklamalar
11.07.2017 15:45:33

Beşiktaş'ın kaptanlarından çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş'ın üç kaptanı Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, bu yıl da şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemediklerini söyledi.

Kartal'ın kaptanları basın mensuplarının karşısına yarın satışa sunulacak olan yeni sezon formaları ile çıktı. Favori yeni sezon formalarının sorulması üzerine Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup beyaz formayı beğendiklerini söyledi. Tecrübeli kaleci Tolga Zengin ise yeni sezon formaları ile ilgili, "Siyah ve beyaz forma güzel. Göğsümüzde bu arma olduğu sürece fark etmez" dedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: HERKESİN İSTEDİĞİ BİR NUMARA VARDIR

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 10 numaralı formayı giyip giymeyeceği ile ilgili sorulan soruya, "Numara konusunu henüz konuşmadık ama herkesin az çok istediği bir numara vardır. Hiçbir şey belli değil, eski numaralarla devam edeceğiz. İlk resmi maça kadar bekleyeceğiz, ondan sonra net cevap verebiliriz" cevabını verdi. Oğuzhan'ın ardından kaleci Tolga Zengin, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamaması ile ilgili olarak, "Geçen sene çok şans bulamadım. Şans bulduğumda da elimden geleni yaptım. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Gençlerbirliği maçında talihsiz olay oldu. Bu bir yarış geçen sene olmaması bu sene olmayacak anlamına gelmez. Oynayan oynamayan herkes faydalanacak. Ben artık 34 yaşındayım. Birisinin beni desteklemesi önemli ama siz öyle çok 5-10 yaşındaki çocukların sosyal medyada yazdıklarına bakmayın" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN: BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM

İtalyan ekibi Roma'nın gündeminde olduğu iddia edilen Oğuzhan Özyakup, transfer söylentileri ile ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:

"Ben bu soruyu son birkaç ayda her röportajda cevapladım. Beşiktaş'ta 2 sene şampiyon olduk. Avrupa'da hedeflerim var. Burası benim ailem. Buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Aynı zamanda Avrupa'da oynamayı çok istediğimi dile getirdim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum ama bilemezsin, başkanımızın da reddetmeyeceği bir teklif gelir. Burada çok mutluyum, tekrar şampiyon olmak istiyorum. Lyon maçından sonraki üzüntü içimde kaldı. Bu sene performansımın üzerine koymak istiyorum. Ne zaman ne teklif geleceğini bilemezsin"

ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın 3 oyuncusu, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi'ni de değerlendirdi. Necip Uysal, "Tabii ki takımda bir eksiklik görmüyoruz. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Biz büyük bir kulübüz gidenin yeri de doluyor. Şampiyonlar liginde hedef gruptan çıkmaktı. Geçen sene kıl payı kaçırdık bu sene ilk hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede, "Bir yarışa çıkıyorsunuz. Bizim karakterli oyuncularımız var. Futbolcu yeteneğinin yanı sıra karakter var. Başkanımız da buna çok dikkat ediyor. Hiçbir oyuncuyla ayrılmak istemiyoruz. Bu sene de olabilir bilmiyorum ama bir şekilde giden arkadaşlarımız olacak ve en az onlar kadar kaliteli oyuncular gelecektir. Bu sene hedef Şampiyonlar Ligi. Geçen sezon talihsiz bir maçla veda ettik. Çok talihsiz maçtı. Bu sene o hedefi gerçekleştirip Şampiyonlar Ligi'nde hedefi yukarı çıkarmak ve gidebileceğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlıların şansı hakkında konuşan Oğuzhan Özyakup, "Geçen sezon şampiyon takımdan 4 - 5 as oyuncu transfer olmuştu. Yine eksik kadroyla başlamıştık. Bunu kampın son döneminde kapatmaya çalıştık. Tolga'nın da dediği gibi karakterli oyunculara sahibiz. Buna katılan oyuncular da öyle. Bu konuda şüphemiz yok. Şu anki kadro ile hazırlanmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın her sezon şampiyonluğa oynadığı kesin. Zamanında genç bir kadroyla başlamıştık. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynar, bu sene de farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

TOLGA ZENGİN: ŞAMPİYONLUK HAZZI ÇOK FAZLA

Üst üste 2 şampiyonluğun ardından 3. şampiyonluk şansları sorulan oyunculardan Tolga Zengin, "2 sene önceki şampiyonluğun şöyle bir önemi vardı. Stadımız açıldı. Daha anlamlı oldu. Geçen seneki şampiyonlukta da 3. yıldızı aldık. Bu sene de üst üste 3. kez şampiyon olmak var. Bunlar işin süsü oluyor. Bunlar olmasa da şampiyon olacaksınız. Sen bir emek veriyorsun sonra emeğin karşılığını istiyorsun. Bunu devam ettirmek istiyorsun. Bunun hazzı çok fazla. 3. Şampiyonluk olacak bunun için çalışacağız" dedi.

Büyük bir kulüp olduklarını belirten Necip Uysal, "Her sezona şampiyonluk hedefi ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 3 yıl iyi futbolla şampiyon olduk. Bu sene de hem iyi futbol hem de şampiyon olmak istiyoruz. 3'te 3 önemli, geçen sene 3 yıldız aldık. Bu sene de 3'te 3 yaparsak iyi olur" ifadelerini kullanırken, Oğuzhan ise, "3 sene şampiyon olmak çok güzel. Her futbolcu her sene şampiyon olmak ister. Bizim takımda bu var, doymuyoruz. İki sene önceki şampiyonluk Vodafone Arena'daki ilk şampiyonluktu. O biraz daha farklı, çünkü benim ilk şampiyonluğumdu. Şu an farkında değiliz ama bundan 10- 20 yıl sonra bizden sonrakiler hatırladığı zaman, biz de o zaman anlamını fark edeceğiz. Bu yıl da ana hedefimiz şampiyonluk" açıklamasını yaptı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: HER MAÇTAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in her maçtan sonra takımın eksiklerini söylemesini yorumlayan futbolcular, tecrübeli hocanın her zaman en iyisini istediğini ifade etti. Geçtiğimiz sezon çok iyi maçlar oynadıklarını söyleyen Oğuzhan, "Her maçtan sonra ders çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyon olduktan sonra o sezondan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü her gün kendini geliştirmen gerekiyor. Rakipler de iyi olmak için çalışıyor. Bunu yapmazsak bütün takıma zarar veririz. Hocamız bizi iyi motive ediyor" dedi.

Şenol Güneş'in her zaman mükemmeli istediğini ifade eden Necip Uysal, "İyinin üstünü isteyen bir hoca ve idmanda da buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Biz de bunun için daha iyi çalışıp hocanın istediği seviyeye gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Tolga Zengin ise, "Hep daha iyisini yapabilecekmişsin gibi düşüneceksin. Hocamız, daha ziyade eğitici bir yapısı olduğu için çok nadirdir. Her şeyi çok güzel yaptığımız zaman aslında çok memnundur ama bize yansıtmak istemez. Onun için de tabii ki şampiyonluk önemli ama güzel şampiyonluk istiyor. Zevk alın ve zevk verin diyor" şeklinde konuştu.

TOLGA ZENGİN: ELİMİZDEKİLERİN KIYMETİNİ BİLELİM

Beşiktaş'ın forvet transferi için arayışta olduğu hatırlatılan futbolculara, ismi dolaşan futbolculardan hangisini takımda görmek istedikleri soruldu. Bu soru üzerine Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'ye kariyerli çok oyuncu geldi ama uyum sağlamakta zorluk çektiler. Bu bize kalmış bir yorum değil. Her oyuncunun beğendiği bir oyuncu vardır" cevabını verirken, Tolga Zengin ise, "Elimizdeki forvet Cenk Tosun. Cenk, şu anda Milli Takım'ın forveti. Bunu yazarken elimizdeki kıymetleri de bir kenara atmayalım. Cenk'in bize kattıkları ortada. Cenk'in geçen sezon şampiyonluk yarışı içinde çok katkısı oldu. Çok maçta gol ve asistlerle bize katkı sağladı. Yönetimimiz zaten kulübümüze en iyisini, en faydalısını alacaktır ama birine alırken de haksızlık etmeyelim" dedi.

Basın toplantısının ardından 3 isim, basın mensuplarına poz verdi.


    YORUM YAZ
Bakan Zeybekci'den Avusturya'ya tepki
Bakan Zeybekci'den Avusturya'ya tepki
Bakan Nihat Zeybekci, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesi ile ilgili, ''Geçtiğimiz gün, bizim böyle bir talebimiz de yok. Oradaki kardeşlerimiz 16 Temmuz'da orada beraber olmakla ilgili bir program yapmışlar. Gideriz veya gitmeyiz, resmi bir başvurumuz da yok. Senden izin isteyen mi var, bu ne nezaketsizlik'' dedi.
11.07.2017 18:34:44
Deniz yatağıyla kaçmaya çalışırken ölüyordu
Deniz yatağıyla kaçmaya çalışırken ölüyordu
Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yatağıyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen mülteci ölümden döndü.
11.07.2017 18:32:55
TSK: Saldırılara misliyle mukabele ediliyor
TSK: Saldırılara misliyle mukabele ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Mare bölgesine son dönemde PYD/YPG/PKK mensupları tarafından havan ve benzeri silahlarla atışlar yapıldığını, taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini bildirdi.
11.07.2017 18:32:32
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, özellikle ikinci yarıda üst üste rekorlar kırdığı günü yüzde 2,06'lık yükselişle tamamladı.
11.07.2017 18:31:55
'İngiltere'nin büyümesi hız kesecek'
'İngiltere'nin büyümesi hız kesecek'
Standard & Poor's, “Gelecek yıl ılımlı bir artışın ardından İngiltere’de reel gelirlerde düşüş görülmesini bekliyoruz. Bu durum hane halkı harcamalarını baskılayacak' dedi.
11.07.2017 18:31:03
İşsizlik Fonu 110 milyar TL'ye ulaştı
İşsizlik Fonu 110 milyar TL'ye ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı haziran sonunda 1 milyar TL'lik artışla 109,7 milyar TL oldu.
11.07.2017 18:27:39
Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri zorda
Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri zorda
IMF'e göre, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri işçi bulma gibi çeşitli sorunlarla baş başa. IMF, bu sorunların çeşitli yönetim sorunlarına yol açabileceği ve reformlardan geri dönüşlerin yaşanabileceği uyarısını yaptı.
11.07.2017 18:26:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
71 Cenaze daha defnedilecek
71 Cenaze daha defnedilecek
Katar'a abluka askeri darbeye dönüşecekti: Başrolde BAE var!
Katar'a abluka askeri darbeye dönüşecekti: Başrolde BAE var!
Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: 'İyi polisi Akın Öztürk'tü'
Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: 'İyi polisi Akın Öztürk'tü'
'Tuğbay' rütbesi geri döndü
'Tuğbay' rütbesi geri döndü
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
IŞİD Musul'un o köyünü ele geçirdi!
IŞİD Musul'un o köyünü ele geçirdi!
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
Petrokimya tesisinde yangın: 44 yaralı
Petrokimya tesisinde yangın: 44 yaralı
Manisa'da bir asker cinnet getirdi! 3 arkadaşını şehit etti ve...
Manisa'da bir asker cinnet getirdi! 3 arkadaşını şehit etti ve...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri...
Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri...
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
BM açıkladı: Dünya nüfusu ne kadar?
BM açıkladı: Dünya nüfusu ne kadar?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları