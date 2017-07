11.07.2017 15:45:33

Beşiktaş'ın kaptanlarından çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş'ın üç kaptanı Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, bu yıl da şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemediklerini söyledi.

Kartal'ın kaptanları basın mensuplarının karşısına yarın satışa sunulacak olan yeni sezon formaları ile çıktı. Favori yeni sezon formalarının sorulması üzerine Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup beyaz formayı beğendiklerini söyledi. Tecrübeli kaleci Tolga Zengin ise yeni sezon formaları ile ilgili, "Siyah ve beyaz forma güzel. Göğsümüzde bu arma olduğu sürece fark etmez" dedi.



OĞUZHAN ÖZYAKUP: HERKESİN İSTEDİĞİ BİR NUMARA VARDIR



Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 10 numaralı formayı giyip giymeyeceği ile ilgili sorulan soruya, "Numara konusunu henüz konuşmadık ama herkesin az çok istediği bir numara vardır. Hiçbir şey belli değil, eski numaralarla devam edeceğiz. İlk resmi maça kadar bekleyeceğiz, ondan sonra net cevap verebiliriz" cevabını verdi. Oğuzhan'ın ardından kaleci Tolga Zengin, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamaması ile ilgili olarak, "Geçen sene çok şans bulamadım. Şans bulduğumda da elimden geleni yaptım. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Gençlerbirliği maçında talihsiz olay oldu. Bu bir yarış geçen sene olmaması bu sene olmayacak anlamına gelmez. Oynayan oynamayan herkes faydalanacak. Ben artık 34 yaşındayım. Birisinin beni desteklemesi önemli ama siz öyle çok 5-10 yaşındaki çocukların sosyal medyada yazdıklarına bakmayın" ifadelerini kullandı.



OĞUZHAN: BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM



İtalyan ekibi Roma'nın gündeminde olduğu iddia edilen Oğuzhan Özyakup, transfer söylentileri ile ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:



"Ben bu soruyu son birkaç ayda her röportajda cevapladım. Beşiktaş'ta 2 sene şampiyon olduk. Avrupa'da hedeflerim var. Burası benim ailem. Buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Aynı zamanda Avrupa'da oynamayı çok istediğimi dile getirdim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum ama bilemezsin, başkanımızın da reddetmeyeceği bir teklif gelir. Burada çok mutluyum, tekrar şampiyon olmak istiyorum. Lyon maçından sonraki üzüntü içimde kaldı. Bu sene performansımın üzerine koymak istiyorum. Ne zaman ne teklif geleceğini bilemezsin"

ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ



Beşiktaş'ın 3 oyuncusu, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi'ni de değerlendirdi. Necip Uysal, "Tabii ki takımda bir eksiklik görmüyoruz. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Biz büyük bir kulübüz gidenin yeri de doluyor. Şampiyonlar liginde hedef gruptan çıkmaktı. Geçen sene kıl payı kaçırdık bu sene ilk hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede, "Bir yarışa çıkıyorsunuz. Bizim karakterli oyuncularımız var. Futbolcu yeteneğinin yanı sıra karakter var. Başkanımız da buna çok dikkat ediyor. Hiçbir oyuncuyla ayrılmak istemiyoruz. Bu sene de olabilir bilmiyorum ama bir şekilde giden arkadaşlarımız olacak ve en az onlar kadar kaliteli oyuncular gelecektir. Bu sene hedef Şampiyonlar Ligi. Geçen sezon talihsiz bir maçla veda ettik. Çok talihsiz maçtı. Bu sene o hedefi gerçekleştirip Şampiyonlar Ligi'nde hedefi yukarı çıkarmak ve gidebileceğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlıların şansı hakkında konuşan Oğuzhan Özyakup, "Geçen sezon şampiyon takımdan 4 - 5 as oyuncu transfer olmuştu. Yine eksik kadroyla başlamıştık. Bunu kampın son döneminde kapatmaya çalıştık. Tolga'nın da dediği gibi karakterli oyunculara sahibiz. Buna katılan oyuncular da öyle. Bu konuda şüphemiz yok. Şu anki kadro ile hazırlanmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın her sezon şampiyonluğa oynadığı kesin. Zamanında genç bir kadroyla başlamıştık. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynar, bu sene de farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.



TOLGA ZENGİN: ŞAMPİYONLUK HAZZI ÇOK FAZLA



Üst üste 2 şampiyonluğun ardından 3. şampiyonluk şansları sorulan oyunculardan Tolga Zengin, "2 sene önceki şampiyonluğun şöyle bir önemi vardı. Stadımız açıldı. Daha anlamlı oldu. Geçen seneki şampiyonlukta da 3. yıldızı aldık. Bu sene de üst üste 3. kez şampiyon olmak var. Bunlar işin süsü oluyor. Bunlar olmasa da şampiyon olacaksınız. Sen bir emek veriyorsun sonra emeğin karşılığını istiyorsun. Bunu devam ettirmek istiyorsun. Bunun hazzı çok fazla. 3. Şampiyonluk olacak bunun için çalışacağız" dedi.

Büyük bir kulüp olduklarını belirten Necip Uysal, "Her sezona şampiyonluk hedefi ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 3 yıl iyi futbolla şampiyon olduk. Bu sene de hem iyi futbol hem de şampiyon olmak istiyoruz. 3'te 3 önemli, geçen sene 3 yıldız aldık. Bu sene de 3'te 3 yaparsak iyi olur" ifadelerini kullanırken, Oğuzhan ise, "3 sene şampiyon olmak çok güzel. Her futbolcu her sene şampiyon olmak ister. Bizim takımda bu var, doymuyoruz. İki sene önceki şampiyonluk Vodafone Arena'daki ilk şampiyonluktu. O biraz daha farklı, çünkü benim ilk şampiyonluğumdu. Şu an farkında değiliz ama bundan 10- 20 yıl sonra bizden sonrakiler hatırladığı zaman, biz de o zaman anlamını fark edeceğiz. Bu yıl da ana hedefimiz şampiyonluk" açıklamasını yaptı.



OĞUZHAN ÖZYAKUP: HER MAÇTAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ



Teknik Direktör Şenol Güneş'in her maçtan sonra takımın eksiklerini söylemesini yorumlayan futbolcular, tecrübeli hocanın her zaman en iyisini istediğini ifade etti. Geçtiğimiz sezon çok iyi maçlar oynadıklarını söyleyen Oğuzhan, "Her maçtan sonra ders çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyon olduktan sonra o sezondan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü her gün kendini geliştirmen gerekiyor. Rakipler de iyi olmak için çalışıyor. Bunu yapmazsak bütün takıma zarar veririz. Hocamız bizi iyi motive ediyor" dedi.

Şenol Güneş'in her zaman mükemmeli istediğini ifade eden Necip Uysal, "İyinin üstünü isteyen bir hoca ve idmanda da buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Biz de bunun için daha iyi çalışıp hocanın istediği seviyeye gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Tolga Zengin ise, "Hep daha iyisini yapabilecekmişsin gibi düşüneceksin. Hocamız, daha ziyade eğitici bir yapısı olduğu için çok nadirdir. Her şeyi çok güzel yaptığımız zaman aslında çok memnundur ama bize yansıtmak istemez. Onun için de tabii ki şampiyonluk önemli ama güzel şampiyonluk istiyor. Zevk alın ve zevk verin diyor" şeklinde konuştu.

TOLGA ZENGİN: ELİMİZDEKİLERİN KIYMETİNİ BİLELİM



Beşiktaş'ın forvet transferi için arayışta olduğu hatırlatılan futbolculara, ismi dolaşan futbolculardan hangisini takımda görmek istedikleri soruldu. Bu soru üzerine Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'ye kariyerli çok oyuncu geldi ama uyum sağlamakta zorluk çektiler. Bu bize kalmış bir yorum değil. Her oyuncunun beğendiği bir oyuncu vardır" cevabını verirken, Tolga Zengin ise, "Elimizdeki forvet Cenk Tosun. Cenk, şu anda Milli Takım'ın forveti. Bunu yazarken elimizdeki kıymetleri de bir kenara atmayalım. Cenk'in bize kattıkları ortada. Cenk'in geçen sezon şampiyonluk yarışı içinde çok katkısı oldu. Çok maçta gol ve asistlerle bize katkı sağladı. Yönetimimiz zaten kulübümüze en iyisini, en faydalısını alacaktır ama birine alırken de haksızlık etmeyelim" dedi.

Basın toplantısının ardından 3 isim, basın mensuplarına poz verdi.