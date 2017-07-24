24.07.2017 11:44:44

Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak

Beşiktaş'ın, Gaziantepspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlıların İspanya kampına katılacak.

Beşiktaş'ın, Gaziantepspor'dan 450 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın İspanya kampına katılması bekleniyor. Kendisinin alacağı ücret konusundaki detaylarda da anlaşmanın sağlanmasının ardından genç oyuncunun, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.



Oyuncunun, sağlık kontrolünden sonra kampa katılmak üzere İspanya'ya hareket edeceği bildirildi.