15.07.2017 12:42:17

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor!

Marcelo'nun gidişiyle yeniden stoper arayışlarına girişen Beşiktaş, daha önce ilgilendiği Eliaquim Mangala ile her konuda anlaştı. Oyuncu önümüzdeki hafta gelip imzayı atacak.

Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala'ya çevrildi.

HAFTAYA GELİYOR

Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü Manchester City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoper ile her konuda anlaşma sağlandı. Manchester City, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralık teklifine evet derse, 26 yaşındaki stoper, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.