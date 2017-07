27.07.2017 18:27:43

'Beşiktaş'ı temsil etmek motivasyon kaynağım'

Beşiktaş'ın yeni transferi yıldız oyuncu Pepe, siyah-beyazlıları dünya çapında temsil etmesinin kendisi için motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.



Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği yıldız oyuncu Pepe, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı yıldız, büyük kulüplerden teklif aldığını ancak Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinin transferi çok etkilediğini belirterek, "Taraftarın 'Come to Beşiktaş' mesajları etkili oldu. Zaten Vodafone Park'ı gördükten sonra kararımı vermek daha kolay oldu. Quaresma'ya Beşiktaş'ı sordum. Takım içindeki ortamı sordum. Beşiktaş'ın iyi bir yapılanması var, bundan haberim de vardı. Takım içinde iyi bir arkadaşlık, aile ortamı olduğunu bana anlattı. Quaresma ile uzun yıllar milli takımda birlikte oynuyoruz. Dönem dönem konuşmuştuk Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın iyi bir kulüp olduğunu bana anlatmıştı. Beşiktaş'ın iyi bir kulüp olduğunu bana söyledi" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ'I DÜNYA ÇAPINDA TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI"



Lige iyi bir giriş yapıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini dile getiren Portekizli oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Dünya çapında Beşiktaş'ı temsil etmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Kaliteli oyuncularımız var. Burada çok sıkı çalışıyoruz. İstanbul'a döndüğümüzde Süper Kupa haftasına girdiğimiz zaman her şey normale dönecektir. Yüzde yüz lige odaklanmamız lazım. Devre arasına kadar 5 ay var, lige çok iyi odaklanırsak Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef olan gruptan çıkmayı da başaracağız."



"KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"



Pepe, taraftarların kendilerine destek olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Profesyonel bir futbolcuyum. İşimi göstermek için buradayım. Her gün bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş'a yardım edeceğim. Kazanmak için buradayım. Taraftarlar Beşiktaş'a inanmaya ve destek olmaya devam etsinler. Bugüne kadar oynadığım takımlarda formamı nasıl terlettiysem Beşiktaş'ta da aynısı olacak" diye konuştu.