16.02.2017 20:02:16
Beşiktaş'ı mağlup eden Banvit yarı finalde
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ali Serkan Emlek xx, İsmail Aydın xx
Beşiktaş: Michael Roll xx 13, Earl Clark xx 14, Vladimir Stimac xx 6, Dj Strawberry x 2, Kenan Sipahi x 5, Michael Thompson xx 8, Kyle Weems xx 7, Erkan Veyseloğlu x 2, Sertaç Şanlı x, Muratcan Güler xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Banvit: Jordan Theodore xxxx 20, Gediminas Orelik xxx 12, Jeremy Chappell xx 6, Gasper Vidmar xxx 9, Edo Muric xx 5, Tolga Geçim xx 6, Furkan Korkmaz xx 5, Damian Kulig xx 3
Başantrenör: Sasa Filipovski
1. Periyot: 16-16
Devre: 34-33 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 48-44 (Beşiktaş lehine)
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