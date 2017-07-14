14.07.2017 09:07:54

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam ettirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam ettirdi. Beşiktaşlı oyuncular, dar alanda yapılan minyatür kale maçın ardından antrenmanı kondisyon koşuları ile tamamladı.



Almanya'da ameliyat olan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yanı sıra Pepe, Quaresma ve Talisca antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan takımdan ayrı çalışırken, Oğuzhan Özyakup da idmanı salonda tamamladı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.