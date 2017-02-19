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Beşiktaş geri döndü: 3-1
19.02.2017 21:02:28

Beşiktaş geri döndü: 3-1

Süper Lig'de lider Beşiktaş sahasında Akhisar'ı 3-1 yendi. Siyah beyazlılar şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş'ta goller 13. dakikada Cenk Tosun, 27'de Talisca, 69'da da Atınç Nukan'dan geldi. Akhisar'ın tek golünü 81'de Olcan Adın kaydetti. 

Siyah beyazlılar puanını 47'ye çıkardı.Beşiktaş'ın ikinci Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4, üçüncü Galatasaray ile 7, dördüncü Fenerbahçe ile de 10. Akhisar ise 24 puanda kaldı. 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor ile sahasında yaptığı maça UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva mücadelesine göre 4 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Matej Mitrovic kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Atınç Nukan görev aldı. Ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında şans bulan Atınç, 5 karşılaşma sonra sahaya çıkma fırsatı buldu.

Avrupa kupası maçında Oğuzhan Özyakup ile Anderson Talisca'yı yedek soyunduran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor karşısında bu oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü.

Hapoel Beer-Sheva karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan Necip Uysal lig mücadelesinde yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Atiba Hutchinson'ın yanında Oğuzhan Özyakup savunmaya dönük orta saha görevini yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelede ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan da Akhisar Belediyespor karşısında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine Talisca ilk 11'de forma giydi.

Adriano soldaki yerini aldı

İsrail ekibi karşısında savunmanın solunda görev alan Dusko Tosic, 4 maçlık cezası nedeniyle Akhisar Belediyespor karşısında kadroda yer almadı. Cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva mücadelesinde oynamayan Adriano Correia, lig maçında sol bekteki yerine döndü.

Beşiktaş'ta Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Cenk Tosun diğer maçlarda olduğu gibi Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Luiz Rhodolfo 4 maç sonra kadroda

Siyah-beyazlı takımda bu sezon fazla şans bulamayan ve kadroya girmekte zorlanan Luiz Rhodolfo, 4 maç sonra 18 kişilik kadroda kendisine yer bulabildi.

Bu sezon daha fazla Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulabilen ve ligde son olarak 16. haftadaki Gaziantepspor maçında ilk 11'de sahaya çıkabilen Brezilyalı oyuncu, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kadroya girememişti.

Beşiktaş'ta Rhodolfo'nun yanı sıra Tolga Zengin, Vincent Aboubakar, Andreas Beck ve Gökhan İnler ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek soyundu.

Taraftarlar stadı doldurdu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerin 21. haftadaki puan kaybının ardından siyah-beyazlı oyunculara büyük destek verdi.

Taraftarlar, maç öncesi oyuncuları "Lider buraya" tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi.

Az sayıdaki Akhisar Belediyespor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.


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