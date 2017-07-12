12.07.2017 16:33:02

Beşiktaş genç yıldızı kaptı!

Beşiktaş Gaziantepsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı.

Orkan Çınar Beşiktaş'ta. Genç oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. Çınar, Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Fanatik'in haberine göre, Siyah-Beyazlı kulup genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.

21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Gaziantepspor'a ise 2 milyon civarinda bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.