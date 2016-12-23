23.12.2016 15:48:33

Beşiktaş gazisi memleketi Adıyaman'a getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta 45 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Durmuş memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

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İstanbul Beşiktaş'ta 45 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Durmuş memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.7 aylık Çevik Kuvvet polisi olan 21 yaşındaki Gazi Hasan Durmuş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Besni'ye getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, STK'lar ve vatandaşlar tarafından Besni-Adıyaman yol ayrımında karşılanan gazi, Besni Devlet Hastanesine getirildi.Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, hastanede Gazi Hasan Durmuş'un durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı. Kaymakam Gencer, gazi Hasan Durmuş'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, ne gerekiyorsa her zaman gazi ve ailesinin yanlarında olduklarını söyledi. Kaymakam Gencer, "Bizi de ailenizden biri olarak görün. Biz her zaman buradayız, yanınızdayız. Gazimiz artık Besni'mizin medarı iftarlarından birisidir" dedi.Gazi Hasan Durmuş'un durumu hakkında bilgi veren Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yapan abisi Astsubay Abuzer Durmuş, "Kardeşim, polis memuru Hasan Durmuş İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada yaralandı. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Bir takım sıkıntıları var ve inşallah onları da en kısa sürede atlatıp, eski sağlığına kavuşarak görevine dönecektir. Bu süreçte bize yardımcı olan tüm polis teşkilatına ve sağlık personeline sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun artık bizim de bir gazimiz var. Onurlu ve gururluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. İlgi gösteren tüm Besni halkına teşekkür ediyoruz. Ortopedik rahatsızlık nedeniyle iyileşme süreci biraz uzayabilir. En kısa sürede görevi başına döneceğini ümit ediyoruz" dedi.