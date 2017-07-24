24.07.2017 12:43:22
Beşiktaş formasını giydi
Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı genç futbolcu Orkan Çınar, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor'da kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha futbolcusu Orkan Çınar'ın sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Transfer görüşmelerine sona ermesinden sonra genç futbolcu, siyah-beyazlı ekibin İspanya'daki yurt dışı kampına katılacak.