19.02.2017 20:56:44

Beşiktaş fire vermedi

Akhisar Belediyespor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Akhisar Belediyespor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.Akhisar Belediyespor karşısında çok üstün bir futbolla galip gelen Beşiktaş'a bir sevindirici haber de kart sınırındaki isimlerden geldi. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson kart sınırında bulunan isimlerdi. Beşiktaş'ın 3. golünün ardından oyuna müdahale eden Teknik Direktör Şenol Güneş, önce Atiba'yı, ardından da Gökhan Gönül'ü oyundan aldı. 64. dakikada Talisca-Gökhan İnler değişikliği yapan Şenol Güneş, değişiklik haklarının bitmesinin ardından Quaresma'yı da kart görmemesi konusunda uyardı.