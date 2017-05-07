Beşiktaş-Fenerbahçe

07.05.2017 18:02:48
Beşiktaş-FenerbahçeSpor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Neustaedter, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie