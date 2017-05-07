07.05.2017 18:02:48

Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Neustaedter, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie