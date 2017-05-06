06.05.2017 21:10:55

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki basına kapalı antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Siyah-beyaz futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanın, top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ile devam ettiği, çift kale taktik maçın sonrasında yapılan şut çalışması ile sona erdiği ifade edildi.