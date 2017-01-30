30.01.2017 21:55:02

Beşiktaş fark attı

Spor Toto Süper Lİg'in 19. hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 5-1 yendi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lİg'in 19. hafta maçında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 yendi. Beşiktaş bu galibiyetle 44 puanla ilk sırada yer aldı.

Vodafone Arena'da oynanan konuk ekip Atiker Konyaspor'un golünü 63. dakikada kendi kalesine Tosic atarken ev sahibi Beşiktaş farklı galibiyeti ve liderliği getiren golleri 9. dakikada Babel, 28. dakikada Oğuzhan, 50, 56 ve 83. (pen) dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Quaresma da yaptığı iki asistle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 44 yaparak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'den geri alırken, Atiker Konyaspor 27 puanda kaldı.

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