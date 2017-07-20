20.07.2017 09:49:55

Beşiktaş Emre Mor için harekete geçti!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de Borussia Dortmund'lu yöneticilerle görüştü.

Beşiktaş'ta takımdan bir süre önce Çin'e giden Fikret Orman; Arsenal, Manchester United, Bayern Münih ve Dortmundlu yöneticilerle temaslarda bulundu...

Arsenal'ın konakladığı otelde kalan Fikret Orman, Manchester United'lı yöneticilerlerle de işbirliği konusunda bazı görüşmeler yaptı. Bayern'de görev yapan, Beşiktaş'ın eski kalecisi olan Aumann'la bir görüşme gerçekleştirdi.

FİKRET ORMAN, EMRE MOR'U SORDU

Fotospor'un haberine göre, asıl bombayı ise Dortmund menajeri Michael Zorc'la görüşürken yaptı. Orman, Zorc'a Emre Mor'u sordu. Orman, Zorc'a eğer kadroda düşünmeyeceklerse genç oyuncuya talip olduklarından bahsetti.