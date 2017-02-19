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Beşiktaş derbi öncesi fire vermedi
19.02.2017 21:03:06

Beşiktaş derbi öncesi fire vermedi

Akhisar Belediyespor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, mücadeleyi kart gör

Akhisar Belediyespor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Akhisar Belediyespor karşısında çok üstün bir futbolla galip gelen Beşiktaş'a bir sevindirici haber de kart sınırındaki isimlerden geldi. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson kart sınırında bulunan isimlerdi. Beşiktaş'ın 3. golünün ardından oyuna müdahale eden Teknik Direktör Şenol Güneş, önce Atiba'yı, ardından da Gökhan Gönül'ü oyundan aldı. 64. dakikada Talisca-Gökhan İnler değişikliği yapan Şenol Güneş, değişiklik haklarının bitmesinin ardından Quaresma'yı da kart görmemesi konusunda uyardı.

ATINÇ İLK 11'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Mitrovic'in yokluğunda Atınç Nukan ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında ceza alan ve Akhisar Belediyespor'a karşı forma giyemeyen Dusko Tosic'in yokluğunun yanı sıra Mitrovic'in de sakatlanmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu bölgede genç oyuncu Atınç Nukan'a şans verdi. Akhisar Belediyespor'a karşı neredeyse hatasız bir maç çıkaran genç futbolcu, mücadelenin 69. dakikasında gelişen atakta topu iyi takip etti ve Beşiktaş'ın 3. golüne imzasını attı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)
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