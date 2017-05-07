07.05.2017 21:20:10

Beşiktaş, derbi maçın son dakikasında yıkıldı

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yaptığı derbi mücadelesinde 90+4. dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrıldı- Beşiktaş, son 6 dakikada 9 kişi oynayan rakibini yenmeyi başaramadı- Son 2 maçta 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile evinde yaptığı derbi maçında çok önemli 2 puan yitirdi.

Geçen hafta şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olarak puan farkının 4'e düşmesine engel olamayan siyah-beyazlı takım, derbi maçın ilk yarısını Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrollü oynayan Beşiktaş, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe'de 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle yakaladığı avantajı da değerlendiremedi. Mücadelenin 90+4. dakikasında kaleci Fabricio Agosto Ramirez ile Marcelo Guedes arasındaki anlaşmazlıkta Marcelo'nun kafasına çarpan top gol olunca siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.





- Puan farkı 2'ye düştü





Lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak puanını 65'e çıkarmasına rağmen son haftalarda yakaladığı avantajdan da oldu.

Ligin 29. haftasına ikinci Medipol Başakşehir'in 7 puan önünde giren siyah-beyazlı ekip, son 2 maçta 5 puan yitirdi. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye düştü.





- Derbilerde yenilmedi





Siyah-beyazlı ekip, aldığı bu sonuca rağmen 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarını yenilgisiz tamamladı.

Ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı derbi mücadelelerini ise 0-0 ve 1-1'lik skorlarla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 4 derbi mücadelesinde 6 puan topladı.





- Fenerbahçe'ye karşı kötü sonuçlar sürüyor





Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbideki kötü sonuçları da sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 18 maçtan 9'unu yitirirken, 6 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.





- Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı şansızlığı





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı şansızlık da devam etti.

Şenol Güneş, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla oynadığı 42 maçın sadece 8'ini kazanabildi. Bu maçlarda Fenerbahçe, Güneş'in takımlarına karşı 24 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Tecrübeli teknik adamın yönettiği takımlar, ligde sarı-lacivertli ekibe karşı 33 maçta 19 yenilgi, 10 beraberlik, 4 galibiyet yaşadı. Güneş döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta bir galibiyet alırken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.





- Vodafone Arena'da yine yenemedi





Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi bir kez daha yenme başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlı takım, yeni stadında rakibiyle yaptığı iki maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, lig mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.





- Son 3 maçtaki şansızlığını yendi





Beşiktaş, 45+1. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle Fenerbahçe'ye karşı gol atamama şansızlığını kırdı.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında rakibine 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu sezon deplasmandaki mücadeleden ise 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, Vodafone Arena'daki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinden ise 1-0 yenik ayrılmıştı.

Daha önceki son 6 maçın 5'inde Fenerbahçe'ye gol atamayan Beşiktaş, son olarak 2015-2016 sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki lig maçını 3-2 kazanmıştı.





- İlk gol Aboubakar'dan





Siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü atan Aboubakar, mevcut kadroda yer alan isimler arasında Fenerbahçe'ye gol atan ilk isim oldu.

Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda yer alan oyuncular daha önce sarı-lacivertli ekip karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.

Aboubakar, ayrıca siyah-beyazlı formayla 9. golüne imza attı. Türkiye Kupası'nda bir ve Avrupa'da 6. kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, toplamda ise 16. golüne ulaştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, maçın 72. dakikasında yerini Cenk Tosun'a bıraktı.





- Orta sahada bir sakatlık daha





Sezonun kritik haftalarına girilirken Beşiktaş'ın bir başka orta saha oyuncusu Tolgay Arslan sakatlandı.

Geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan ve derbi mücadelesinde oynamayan Atiba Hutchinson'ın yerine görev alan Tolgay, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.





- Necip Uysal, 250. maçına çıktı





Tolgay Arslan'ın yerine 76. dakikada giren Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 250. karşılaşmasına çıktı.

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Necip'in oyuna girişi sırasında skorboardda 250. maçıyla ilgili görsel paylaşıldı.





- Fenerbahçeli taraftarlardan Süleyman Seba'ya küfür





Karşılaşmanın son dakikaları gergin geçerken Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Süleyman Seba'ya yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar ise takımlarının 90+4. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Mücadeleyi 38 bin 107 biletli taraftarın izlediği açıklandı.

Karşılaşma boyunca Beşiktaş, 10 korner atışı kullanmasına rağmen gol bulmayı başaramadı. Fenerbahçe ise 90 dakika boyunca 5 kez köşe atışı kullandı.