26.02.2017 19:56:35

Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar sonrası tam sahadaki taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

