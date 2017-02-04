04.02.2017 18:04:51
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 17. haftasının açılış karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Beşiktaş Sompo Japan 84-66 mağlup oldu
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 17. haftasının açılış karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Beşiktaş Sompo Japan 84-66 mağlup oldu.
KÜNYE
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Yener Yılmaz x, Osman Sinan İşgüder x, Serhat Büker x
Muratbey Uşak: Zach xxx 17, Berent Kavaklıoğlu x 2, Berkay Candan x 6, Harrison x 6, Freimanis xx 10, Vasiliauskas xx 13, Ibekwe x 4, McKissic xx 8
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler x 3, Clark xxx 14, Şafak Edge x, Erkan Veyseloğlu x, Stimac xx 10, Thompson xxx 19, Roll x 7, Sertaç Şanlı x 6, Strawberry xxx 20, Kenan Sipahi x 3, Weems x 2
1. Periyot: 19-25 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 40-47 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 48-64 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
(Ertunç Öztürk/İHA)
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