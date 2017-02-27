27.02.2017 23:14:26

'Beşiktaş çok daha avantajlı'

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu şampiyonluk yarışı için, 'Şampiyonluk şansımız bitmez

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Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu şampiyonluk yarışı için, "Şampiyonluk şansımız bitmez. Şansımız çok azaldı. Artık Beşiktaş çok daha avantajlı" dedi. Nazifoğlu ayrıca Yasin'in pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğunu söyledi.Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Oyun kitlenmişti. Beraberliğe gidiyordu. Şans golü. Golü atan galip gelecekti. Şanssızlık sonucunda yediğimiz golle mağlup oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ BİTMEZ"Beşiktaş ile puan farkının 10 olduğunun hatırlatılmasına üzerine Nazifoğlu, "Şampiyonluk şansımız bitmez. Şansımız çok azaldı. Artık Beşiktaş çok daha avantajlı" diye cevap verdi."YASİN'İN POZİSYONU YÜZDE YÜZ PENALTI"Yasin'in penaltı pozisyonu için ise Nazifoğlu, "Televizyondan da seyrettim. Yüzde yüz penaltı. Kontrolsüz bir hareket var. Beşiktaşlı futbolcularda penaltı olduğunu gördüler. Ama hakem görmedi. Bu her hafta olan bir şey. Bu tür şeylere alışmamız lazım" ifadelerini kullandı."TUDOR İLE DAHA ÇOK MÜCADELE EDİYORUZ"Takımın Teknik Direktör Igor Tudor ile uyum süreci yaşadığını belirten Nazifoğlu, "Hocamızdan çok memnunuz. İdman temposu da çok arttı. Tabii uyum süreci olacak, bekliyoruz. Biraz daha direncimiz arttı. Daha fazla mücadele ediyoruz. Organizasyonda problemimiz var" diye konuştu.(Oğuzhan Ort /İHA)