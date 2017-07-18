18.07.2017 15:15:40

Beşiktaş Çin'e ulaştı

Gece yarısı özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Beşiktaş, 11 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Guangzhou şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı.

Anderson Talisca, Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz ile, izinli Quaresma ve Pepe'nin yer almadığı kafile, havalimanından otobüsle ayrılarak 3 saat uzaklıktaki kamp yapacağı otele hareket etti.



Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 15.00'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile Zhuhai Sports Center'da bir hazırlık maçı yapacak.