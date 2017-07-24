24.07.2017 15:33:41

Beşiktaş çalışmaya devam etti

Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrindeki kamp çalışmalarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra iki grup halinde salonda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. İki tur üzerinden yapılan çalışmalar sonrası antrenman streching çalışması ile tamamlandı.



Antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle otelde tedavi olan Atiba ve Babel katılmadı.



Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam TSİ ile 21.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.