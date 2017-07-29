29.07.2017 22:02:33

Beşiktaş, çalışmalarını devam ettiriyor

Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı. Antrenman dar alan kontrol pas ve yarım sahada yapılan taktik maçları ile tamamlandı.



Antrenmana sakatlığı süren Atınç Nukan katılmadı.



Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam TSİ ile saat 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.