09.05.2017 21:27:50

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.Antrenmana kasık adalesi zarında zorlama olan Tolgay Arslan, kaval kemiği zarında ağrısı olan Demba Ba, salonda çalışan Talisca ile tedavi sonrası sahada koşu yapan Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan katılmadı.Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.