07.02.2017 16:56:06

Beşiktaş Belediyesinden Çanakkaleye yardım eli

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkalede meydana gelen depremde evleri hasar gören ve depremde mağdur olan depremzede vatandaşları unutmadı. Olayın hemen ardından Beşiktaş Belediyesi afet koordinasyon ekipleri bölgeye bir tır yardım malzemesi götürdü.

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Beşiktaş Belediyesi, Çanakkalede meydana gelen depremde evleri hasar gören ve depremde mağdur olan depremzede vatandaşları unutmadı. Olayın hemen ardından Beşiktaş Belediyesi afet koordinasyon ekipleri bölgeye bir tır yardım malzemesi götürdü.Beşiktaş Belediyesi Çanakkale'de art arda meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan ve hasar gören depremzede vatandaşları unutmadı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil ve ekibi, Başkan Murat Hazinedar'ın talimatıyla bölgeye gitti. Gıda ve barınma malzemesi içeren bir tır yardım malzemesi götüren Başkan Kırışgil ve ekibi, Küçükkuyu Belediyesi ile koordineli çalışarak bölgedeki vatandaşların yaralarına merhem oldu.