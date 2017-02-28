28.02.2017 14:56:47

Beşiktaş Belediye Başkanı, başkonsoloslarla bir araya geldi

Hazinedar: - 'Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyete belki de yapılmış en büyük saldırılardan biri olmuştur 15 Temmuz. Bu noktada hükümetin, FETÖ'ye ilişkin mücadelesini emin olun ki ben de destekliyorum'

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine başından beri karşı durduğunu belirterek, "Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyete belki de yapılmış en büyük saldırılardan biri olmuştur 15 Temmuz. Bu noktada hükümetin, FETÖ'ye ilişkin mücadelesini, emin olun ki ben de destekliyorum." dedi.

Hazinedar, farklı ülkelerin İstanbul'daki başkonsolos, fahri konsolos ve yabancı misyon şefleriyle bir araya geldiği toplantıda, hükümetin 15 Temmuz ve sonrasındaki tavrına destek verdiğini söyledi.

Siyasette kavgadan yana olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı doğru şeyleri dillendirdiği için partisinden ihraç edilmeye çalışıldığını anımsatan Hazinedar, şöyle devam etti:

"Türkiye 15 Temmuz darbe girişimde çok büyük bir badire atlatmıştır. FETÖ, devletin her yerini sarmıştır. Nitekim 2010 referandumunda, Ergenekon, Balyoz hukuk süreçlerinde Türkiye'de askeri, yargıyı, devleti ele geçiren bu terör örgütü, hükümeti de yok etmek için 15 Temmuz'da darbe girişimini yapmıştır. Biz tamamen bu darbe girişimine karşı durduk. Çünkü, yıllardır bütün siyasetimiz bunun üzerine kuruluydu. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyete belki de yapılmış en büyük saldırılardan biri olmuştur 15 Temmuz. Bu noktada hükümetin, FETÖ'ye ilişkin mücadelesini emin olun ki ben de destekliyorum."

Hazinedar, kendisinin FETÖ'cülükle suçlandığını ve bunun için mahkemeye gidip ifade verdiğini dile getirerek, "15 Temmuz darbe kalkışmasını yapan FETÖ ile hiç ilgimi olmadığı halde FETÖ üyesi olmak ve onlara finansal destek olmakla suçlandım. Oysa hayatım boyunca ne tanırım onları ne de destek verdim. Buna rağmen ben yargıyla karşı karşıyayım." dedi.

Belediye Başkanı Hazinedar ayrıca konsoloslara "Ülkelerinizin Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü destek vermesini sağlayın." çağrısında bulundu.

- Halk oylaması

Murat Hazinedar, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sevgi taşıdığı halde anayasa değişiklinde endişe duyduğu için karar vermekte zorlananların sayısı azımsanmayacak bir çoğunluk teşkil ediyor." diye konuştu.

Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Petr Mares'in "Bu referandumda eğer netice 'hayır' olursa, ne olacak?" şeklindeki sorusuna Hazinedar, "Sonuç ne olursa olsun dünyanın sonu değil. Sonuçta mücadele devam edecek. Ama eğer 'evet' çıkarsa büyük bir olumsuz eşik ortaya çıkacak. Zaten bu 'evet' olmadan da yapılan uygulamalar bizi fevkalade üzüyor ve sıkıntı yaratıyor. 'Hayır' çıkarsa hiç şüphesiz demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen ise Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek gerektiğini dile getirerek, "Hem uluslararası hem de bölgesel düzeyde İsrail ve Türkiye olarak bizler bu terörün yenilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Her türlü istihbarat paylaşımını, iş birliğini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



