16.02.2017 20:33:09

Beşiktaş - Banvit maçının ardından

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası takımların başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

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Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Banvit, Beşiktaş'ı 66-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası takımların başantrenörleri açıklamalarda bulundu.Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün çok skorun olduğu bir maç olmadı, daha çok mücadelenin ve savaşın ön planda olduğu bir maç oldu, bizde savaştık, çok iyi bir galibiyet elde ettik. İki gün sonra tekrar maçımız olacak Türkiye Kupası'nda, bu maça hazır olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Sarıca: "Belki de sezonun en kötü basketbolunu oynadık"Kötü oynadıklarını belirten Beşiktaş Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, "Belkide sezonun en kötü basketbolunu oynadık ve maalesef 40 dakika oynadık. Zaten attığımız 57 sayı da bunun göstergesi. İlk yarıda özellikle tempomuzu bulabilseydik, çünkü Banvit bundan faydalandı ama temposuzluktan çıkamadık. Banvit'i tebrik ediyorum, yarı finalde başarılar diliyorum. Bundan sonra önümüzdeki liglere hazırlanacağız" diye konuştu.Erkan Veyseloğlu: "Onları tebrik ediyoruz"Banvit'i tebrik eden Beşiktaşlı oyuncu Erkan Veyseloğlu da şu ifadeleri kullandı:"Bugün kaliteli ve bu sene çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Maçın geneli düşük tempoda ve düşük skorda geçti, maçın sonuna kadar herhangi bir taraf maçı koparamadı ama sonunda Banvit biraz daha iyi oynayıp kupada yarı finale geçti. Onları tebrik ediyoruz ama tabi kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Önümüzde bir şampiyonlar ligi ve lig var, umarım buralarda iyi iş yapıp taraftarımızı güldürürüz."Tolga Gecim: "Doğru şeyler yaparak maçı kazandık"Banvitli oyuncu Tolga Gecim ise, "Bugün maçın başında hücuma biraz düşük başladık, savunmayı iyi bir şekilde yaptık. İkici yarıyı da hücumda doğru şeyleri yaparak ve savunmayı üst seviyeye çıkararak maçı kazandık. Beşiktaş'ı mücadelesinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.