28.02.2017 10:09:03

Beşiktaş arayı açtı

Derbide Galatasaray'ı 1-0 ile geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine fark attı.

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Derbide Galatasaray'ı 1-0 ile geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine fark attı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası dün oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile kapandı. TT Arena'da oynanan derbiyi Talisca'nın golü ile 1-0 kazanan Beşiktaş ezeli rakiplerine fark attı.Medipol Başakşehir takipteSüper Lig'de 50 puanı bulunan Beşiktaş'ın en yakın takipçisi 46 puanlı Medipol Başakşehir. İlk yarıyı namağlup kapatan ve ligde fırtına gibi esen Başakşehir, ikinci yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Haftayı deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek kapatan Başakşehir'in şampiyonluk yarışını ne kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.Galatasaray'a 10 puan farkLider Beşiktaş, ezeli rakipleri arasında bulunan Galatasaray'a ise 10 puan fark attı. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan dün akşamki derbiyi kazanan siyah-beyazlılar, büyük avantaj elde etti. Ligde 3. sırada yer alan Galatasaray'ın 40 puanı bulunuyor.Fenerbahçe ile 12 puanBeşiktaş ile bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe arasında 12 puanlık bir fark bulunuyor. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon tribünleri boş bırakırken, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda edilmesinin ardından Gaziantep'te bırakılan 2 puan da camiada tepki ile karşılandı. Fenerbahçe ligde 38 puanla 4. sırada bulunuyor.