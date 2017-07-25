25.07.2017 21:31:43

Beşiktaş'a Quaresma kampa katıldı

Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışmalara Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da katıldı.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maç ile sona erdi.



Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Quaresma takımla birlikte çalıştı.



Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam TSİ ile saat 21.00'de oynayacağı Real Valladolid hazırlık maçı ile devam edecek.