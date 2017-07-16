16.07.2017 16:14:39

Beşiktaş'a Gignac'tan olumsuz yanıt

Beşiktaş, Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi siyah-beyazlıların teklifine olumsuz yanıt verdi.

Forvet arayışlarına sürdüren Beşiktaş'a Meksika'dan olumsuz yanıt geldi. Bir süredir Tigres forması giyen 31 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Andre Pierre Gignac için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, somut adımlar atmaya başladı ancak oyuncunun bonservisi üzerinden pazarlıklar yapan siyah-beyazlı ekibe Meksikalı yöneticilerden olumsuz yanıt geldi.

Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk teklifini geri çeviren Tigres, oyuncuya başka takımlardan daha yüksek teklif geldiğini bildirdi.