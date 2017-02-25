25.02.2017 17:06:13
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın iki yıldızlı forma fotoğrafı paylaşılırken, "Gerçekleriniz bizim için Retro" açıklaması yapıldı.
Beşiktaş'a 2 yıldızlı gönderme
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Beşiktaş'a göndermede bulunduGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın iki yıldızlı forma fotoğrafı paylaşılırken, "Gerçekleriniz bizim için Retro" açıklaması yapıldı.